"Čuo različite komentare, rasveta košta 250 mil. RSD"

To je za Blic izjavio gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Na pitanje da li su do njega stigli komentari da je rasveta kič, Radojičić je potvrdio da je čuo različite komentare. "To je stvar ukusa. Meni se dopada kada je grad osvetljen. Obraduje me kada vidim da se ljudi slikaju ispred ukrasa, da deca uživaju i da Beograd odiše prazničnim duhom", naveo je...