Danas kiša, na planinama sneg, do 10 stepeni

NOVI PAZAR – U Srbiji se danas očekuje naoblačenje s kišom, na planinama i sa snegom, a u toku dana će se proširiti na ostale krajeve zemlje. Kako je saopštio RHMZ, najniža temperatura biće od -5 na jugu i istoku Srbije do pet na severozapadu, a najvisa od četiri do 10. U Novom Pazaru će ujutro i pre podne doći do naoblacenja s kisom. Uvece prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Najniza temperatura biće oko tri, a najviša oko šest...