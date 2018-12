Varljiv vikend pred nama: Subota donosi naoblačenje sa kišom, a evo kako će biti iduće nedelje

U Srbiji će danas doći do naoblačenja sa kišom, na planinama i sa snegom, koje će tokom jutra i prepodneva zahvatiti sever i zapad, a u toku dana će se proširiti na ostale krajeve zemlje, uz istovremeni prestanak padavina sa severozapada. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, u toku dana u kratkotrajnom pojačanju i skretanju na severozapadni. Najniža temperatura biće od minus 5 stepeni na jugu i istoku Srbije do plus 5 C...