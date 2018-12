Uživajte još malo u lepom vremenu Biće toplo za ovo doba godine, u ovim krajevima moguća kiša

Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, krajem dana u skretanju na zapadni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Jutarnja temperatura od minus 1 C do 3 stepena, a najviša dnevna od 7 C do 12 C. U Kragujevcu će biti pretežno sunčano, od sredine dana uz postepeno povećanje oblačnosti, a kasno po podne i uveče povremeno sa kišom. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, krajem dana u skretanju na zapadni....