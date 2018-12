Stanić: Neistinite o upozorenju policije učesnicima protesta na incidente

"Policija niti je imala bilo kakva saznanja da će na skupu biti provokacija, niti da će se pojaviti osobe koje bi pokušale da izazovu incidente, te samim tim nikoga nije ni upozoravala na to", naveo je Stanić u izjavi koju u saopštenju prenosi MUP. On je podsetio da u takvim situacijima i ukoliko poseduje takve informacije, policija nikada ne ide, kako to navode pojedini učesnici sinoćnjeg skupa, da "signalizira" bilo kome šta, već radi...