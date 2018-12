Tači: Dobio sam Blerovu podršku

On je to napisao na svom Tviteru, na kome je i objavio fotografiju nakon sastanka sa Blerom u subotu u Londonu. "Imao sam odličan sastanak u Londonu sa mojim prijateljom Tonijem Blerom. Njegov doprinos našoj slobodi i nezavisnosti je nesvakidašnji. On u potpunosti podržava proces dijaloga i postizanje sveobuhvatnog dogovora između Kosova i Srbije, koji vodi međusobnom priznanju i članstvu u NATO, EU i UN za Kosovo", napisao je Tači. Tači je...