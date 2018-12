Adetokumbo predvodio Milvoki do pobede pnad Torontom

Beta pre 46 minuta

Košarkaši Milvokija pobedili su Toronto sa 104:99 u noći između nedelje i ponedeljka, dok je Nju Orelans sa 116:108 slavio protiv Detroita u utakmicama NBA lige.Derbi večeri igran je u Kanadi, a najbolja ekipa u dosadašnjem toku sezone nije uspela da obraduje svoje navijače.Grčki košarkaš Adetokumbo, pedvodio je Milvoki do trijumfa. On je ostvario "dabl-dabl" učinak od po 19 poena i skokova, uz šest asistencija, dok je Bruk Lopes takođe ubacio 19 poena, jedan manje dodao je Malkom Brodždon.S druge strane, u ekipi Toronta istakao se Serž Ibaka sa 22 poena, dok je Kavaji Lenard dodao 20, uz osam skokova i četiri asistencije.Milvoki sada ima skor od 17 pobeda i osam poraza, dok Toronto ima 21 trijumf, uz sedam poraza.Nju Orelans je takođe u gostima došao do pobede, a Džru Holidej postigao je 35 poena, dok je Džulijus Rendl dodao 28.U ekipi Detroita Blejk Grifin postigao je 35 poena, dok je impresivan skor imao Andre Dramond od 23 poena i 19 skokova.Nju Orelans ima po 14 pobeda i poraza, dok Detroit ima skor 13/11.San Antonio je na svom parketu sa 110:97 pobedio Jutu, a Šarlot je sa 119:107 slavio protiv Njujork.