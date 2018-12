Počeo sastanak ministara spoljnih poslova EU, Zapadni Balkan jedna od tema (VIDEO)

Beta pre 4 sata

Razvoj situacije na Zapadnom Balkanu jedna je od tema današnjeg zasedanja šefova diplomatija Evropske unije u Briselu, izjavila je pre početka sastanka visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Federika Mogerini."Današnja agenda pokriva suštinski čitav svet, od Venecuele do Irana i od Zapadnog Balkana do odnosa sa Afričkom unijom", rekla je Mogerini dolazeći na sastanak.Prema ranijim najavama iz Brisela, očekuje se da će na današnjem sastanku ministri sagledati situaciju i razvoj na Zapadnom Balkanu i ponovo naglasiti "neopozivu opredeljenost za evropsku perspektivu" regiona.Šefovi diplomatija EU pokušaće da razmotre kako da se prevaziđe zastoj u dijalogu Beograda i Prištine kako bi se što pre došlo do pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa od čega direktno zavise izgledi dve strane za napredak na evropskom putu.Na dnevnom redu biće i Makedonija i očekivanja EU da se u Skoplju u celosti prihvati sporazum o imenu s Atinom, kao i očekivanja da posle oktobarskih izbora "u Bosni i Hercegovini budu formirani organi vlasti na svim ravnima i da se u BiH prvenstvo dâ reformama nužnim za napredak te zemlje na putu ka EU".Mogerini je uoči sastanak rekla da će šefovi evropskih diplomatija razgovarati i o situaciji u Azovskom moru tokom radnog ručka sa šefom ukrajinske diplomatije Pavlom Klimkinom kome će preneti podršku EU teritorijalnom integritetu Ukrajine.