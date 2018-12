Tmuran dan, ne izlazite bez kišobrana

Foto: Mondo/Stefan Stojanović Od sredine dana doći će do postepenog razvedravanja u zapadnim i centralnim krajevima. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. U severnim, centralnim i istočnim predelima povremeno i jak, uveče u slabljenju. Tokom noći, susnežica i sneg mogući su u nižim predelima južne i juogistočne Srbije. Najniža temperatura od nula do 5 stepeni, najviša od 4 do 9 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U...