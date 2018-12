Oblačno i hladnije, na planinama sa snegom

Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura od minus jedan do četiri, najviša od tri do osam. U Beogradu umereno do potpuno oblačno vreme, malo hladnije, uveče i tokom noći povremeno slab sneg. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura oko jedan, najviša oko pet. U Srbiji narednih dana umereno do potpuno oblačno, hladno i u većini krajeva suvo vreme. U sredu ujutru na severu, a...