Sunce naoštrilo zube: Utorak širom Srbije vedar, ali hladnije, tokom noći sneg

U Srbiji se danas očekuje umereno do potpuno oblačno i malo hladnije vreme, uglavnom suvo, osim na planinama, gde je moguć sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS). Najniža temperatura od minus jedan do četiri, najviša od tri do osam stepeni. I u Beogradu umereno do potpuno oblačno, malo hladnije, uveče i tokom noći povremeno slab sneg. Najniža temperatura oko jedan, a najviša oko pet stepeni. Do kraja nedelje će...