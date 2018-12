Vremenska PROGNOZA u utorak oblačno, hladnije, ali uglavnom suvo

U Srbiji se sutra očekuje umereno do potpuno oblačno i malo hladnije vreme, uglavnom suvo, osim na planinama, gde je moguć sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS). Pročitajte još: VREMENSKA PROGNOZA: Na planinama više snega Najniža temperatura od minus jedan do četiri, najviša od tri do osam stepeni. I u Beogradu umereno do potpuno oblačno, malo hladnije, uveče i tokom noći povremeno slab sneg. Najniža temperatura...