Sutra slab sneg i do četiri stepena

Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura oko nule, tokom dana najviše do četiri stepena. Umereno do potpuno oblačno i malo hladnije biće u četvrtak u većini krajeva. Uglavnom suvo, posle podne na jugu i zapadu, a u petak u celoj zemlji ponegde sa slabim snegom. U subotu malo toplije mestimično sa kisom u nižim, a snegom u višim predelima. Zatim do kraja perioda prolazna naoblačenja i u pojedinim danima mesimično...