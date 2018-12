Prema rečima ukrajinskog predsednika, akcije ruskih graničara predstavljaju agresiju, preneo je Sputnjik. "Gospodine Putin, to je agresija. Gospodine Putin, to je rat. To nije šala, nije incident i nije kriza", izjavio je predsednik Ukrajine. Porošenko je istakao da bi želeo da vidi značajno prisustvo NATO-a u Crnom moru, gde su ruske snage krajem novembra otvorile vatru i zaplenile tri broda ukrajinske mornarice i uhapsile 24 mornara,...