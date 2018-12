Đorđević: Dogodine povećanje penzija ako budžet bude u suficitu

Beta pre 2 sata

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Đorđević izjavio je danas da će dogodine penzije biti povećane ako budžet bude u suficitu.On je za Radio-televiziju Srbije rekao da će Vlada javno reći koliki je suficit i na koji način želi da ga podeli sa građanima."Morate da imate konkretne rezultate, da vidite u kom pravcu idete i da kasniji događaji posle odluke da povećate penzije neće da odu u drugom smeru. Morate da imate jasne pokazatelje da će državni budžet završiti do kraja godine sigurno u suficitu i da možete da ga podelite", rekao je Đorđević.Komentarišući predloženi zakona o agencijskom zapošljavanju koji bi trebalo da se uskoro nađe pred poslanicima Dorđević je kazao da sindikalci i poslodavci imaju dijametralno suprotne zahteve, a da je država našla srednje rešenje."Mi sada nemamo nikakav zakon. Sad je dozvoljeno da imate agencije i možete da zaposlite sve preko agencije, a da nemate nijednog stalno zaposlenog radnika. Mi želimo da uvedemo neko pravilo i da ga se svi pridržavaju. Bolje je imati neko pravilo, nego nikakvo", rekao je Đorđević.On je kazao da veruje da će dijalogom doći do rešenja, jer država želi da zaštiti radnička prava, ali i da poslodavci imaju najbolje moguće uslove da privređuju."Dogovorio sam se sa Unijom poslodavaca i dva reprezentativna sindikata da sednemo za sto i postignemo dogovor pre nego što zakon konačno ode u Skupštinu, verujem kao i do sada da ćemo u tome uspeti", kazao je Đorđević.