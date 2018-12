Odalović: Poziv komadantima OVK u Hag vrh ledenog brega koji je počeo da se otkriva

Beta pre 31 minut

Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Veljko Odalović ocenio je danas da je dobro što je Specijalno tužilaštvo u Hagu pozvalo komandante Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) da daju izjave i dodao da je to "vrh ledenog brega koji je počeo da se otkriva".Odalović je za Radio-televiziju Srbije rekao da je Radna grupa za prikupljanje činjenica i dokaza u rasvetljavanju zločina na Kosovu i Metohiji predala dokument koji oslikava komandnu strukturu OVK i zločina koje su počinili."Imamo dokaz da je Mustafa Remi izdao saglasnost da njegov čovek čuva u zatvoru dvojicu srpskih novinara koje mi danas tražimo. Eto, imamo direktnu vezu sa zločinom i 580 ljudi tražimo koji su bili u logorima koje su oni čuvali", rekao je Odalović.On je dodao da ako neko želi da stvori budućnost na prostoru Kosova i Metohije, sa javne scene moraju da se sklone oni koji su izvesno počinili zločine."Isti oni koji su bili komandanti OVK u zonama, bili su posle komandanti policijskih službi, a kasnije prešli u bezbednosne snage. Sada ih pripremaju da oni ili slični, budu vojska Kosova. Kakva je to poruka", upitao je Odalović.Odalović je kazao da, iako je Remzi Šalja najavio da neće otići u Hag, to tužilaštvo ima mehanizme da privede one koji odbiju da daju izjavu."Bitno je šta hoće međunarodna zajednica i da li je ona spremna da do kraja ide u procesuiranje i prikupljanje dokaza i činjenica", kazao je on.On je ocenio da će kosovsko društvo morati da se suoči sa zločinima, te da ukoliko pojedinci ne budu sklonjeni sa javne i poltičke scene i osuđeni za zločine koji su počinili, nema budućnosti tog društva."Mlade generacije će na njima graditi budućnost, a njihova prošlost je 3.500 ubijenih ljudi, i više od 250.000 proteranih. To je jedna crna rupa koja je veliki problem svih nas u okruženju", rekao je Odalović.Povodom mogućih novih mera prištinskih vlasti prema Srbima na Kosovu i Metohiji Odalović je kazao da su to sve mere kako bi se dodatno otežao život Srba na tom prostoru."Valjda će se oni koji ih podržavaju dozvati pameti i zaustaviti ih u ovoj avanturi sa vojskom i još mnoge mere koje su u glavi Ramuša Haradinaja", rekao je Odalović.Specijalno tužilaštvo u Hagu pozvalo komandante Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) Samija Ljuštakua, Nazifa Mehmetija, Sokolja Dobruna i Mustafu Remija, kao i dvojicu niže rangiranih oficira bivše OVK da daju izjavu.