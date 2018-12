Đorđević: Bićemo sjajan domaćin, cela Evropa to zna

"Poznato je da je Srbija izuzetan domaćin, ne samo u emotivnom smislu, već i u organizacionom. To je uvek ide do perfekcije, najbolji su uslovi za sportiste i svi to cene u Evropi i znaju da istaknu", rekao je Đorđević novinarima posle žreba u Skupštini Grada. On je čestitao Košarkaškom savezu Srbije što se izborio za organizaciju kontinentalnog takmičenja zajedno sa Letonijom (Beograd, Niš, Zrenjanin i Riga). "Siguran sam da ćemo...