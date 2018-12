U subotu i nedelju sneg uz formiranje snežnog pokrivača

U Srbiji će sutra ujutro i pre podne na severu i istoku biti pretežno oblačno i suvo, u ostalim krajevima pretežno sunćano. Posle podne na zapadu i jugu naoblacenje koje će se uveče i tokom noći proširiti na većinu predela, uslovljavajući na jugozapadu i jugu Srbije ponegde slab sneg. Vetar će biti slab, promenljiv. Najniža temperatura od -7 do -1 C, a najviša od 3 do 7 C. U Beogradu će biti pretežno oblačno i suvo. Vetar slab,...