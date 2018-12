Od sredine dana očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. U južnim i jugozapadnim krajevima zemlje malo do umereno oblačno i suvo. Jutarnja temperatura od minus 5 do 2 stepena, najviša dnevna 3 do 8 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će danas biti umereno i potpuno oblačno, ujutro i pre podne sa slabim snegom. Od sredine dana prestanak padavina i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura oko...