Đurić: Vojska Kosova je ilegalna okupaciona formacija

Vojska Kosova za Beograd predstavlja ilegalnu okupacionu oružanu formaciju na teritoriji Srbije, formiranu sa ciljem nasilnog promena granica zemlje, izjavio je danas direktor Vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić."Odluka o njenom formiranju ima za cilj nasilnu promenu granica naše zemlje i narušavanje Ustavom i međunarodnim aktima utvrđenog položaja naše južne pokrajine", kazao je Đurić novinarima u Vladi Srbije.On je zatražio od Kfora da ne dozvoli delovanje nelegalne vojske Kosova na području Kosova i Metohije i da istu razoruža i da situaciju vrati u okvire predviđene Rezolucijom 1244."Sve drugo značilo bi direktnu podršku protivpravnom delovanju sa ciljem okupacije i nasilnog odvajanja dela teritorije Republike Srbije, što je protivpravno delovanje kažnjivo po međunarodnim i propisima Republike Srbije", kazao je Đurić.On je rekao da predsednik Srbije Aleksandar Vučić zajedno sa Vladom Srbije i nadležnim službama nastavlja da preduzima celishodne i potrebne Ustavom i zakonom utvrđene korake da očuva mir, bezbednost i opstanak na Kosovu i Metohiji."Formalno pravno opcije koje državnom rukovodstvu u tom smislu stoje na raspolaganju uključuju i proglašenje okupacije na delu teritorije Republike Srbije, kao i različite oblike upotrebe oružanih snaga, o čemu odluku u skladu sa Ustavom i zakonom može doneti predsednik Republike, Vlada i drugi nadležni organi", kazao je Đurić.Đurić je pozvao građane Srbije, Albance, Srbe i sve ostale da ne stupaju u redove ilegalne okupacione oružane formacije pod nazivom vojska Kosova."Krivična dela protiv ustavnog uređenje Republike Srbije kažnjiva su višegodišnjim i strogim zatvorskim kaznama. Organi i službe bezbednosti Republike Srbije imaju zadatak da utvrde identite lice koje joj pristupaju i da ih liše slobode kada god postanu dostupna, a nadlženi pravosudni organi Ustavom i zakonom definisanu obavezu da ova lica kazne i odstrane iz tih sredina kad postanu dostupne", kazao je Đurić.Đurić je kazao da zbog pokušaja jednostranog i nasilnog nametanja statusa još uvek nije dostupno kompromisno rešenje za uređenje odnosa Beograda i Prištine, odnosno Srba iz Srbije i političkih predstavnika kosovskih Albanaca."Takozvana vojska Kosova formira se i u trenutku u kome nijedan jedini Albanaca na sudu nije odgovarao za brojne zločine, hiljade ubijenih i stotine proteranih Srba i ne Albanaca sa Kosova i Metohije tokom oružanog sukoba", kazao je Đurić.Đurić je rekao da se kosovska vojska formira uz javnu i neprikrivenu materijalnu i logističku podršku pojedinih država, koje su pre dve decenije izvršile agresiju na našu zemlju i pobile hiljade civila."Građani Srbije treba da znaju da su ove države sledstveno tome najdogovrnije za današnju odluku parlamenta privremenih institucija samouprave u Prišitni", kazao je Đurić.On je predstavnicima tih država poručio da narod Srbije nikada neće zaboraviti njihovo delovanje."Njihovu podršku formiranju takozvane vojske Kosova građani Srbije doživljavju kao duboku uvredu koja će ostaviti trajne i neizbrisive. Nećemo zaboraviti podršku i prijateljstvo onih koji su bili sa nama kada je bilo teško", rekao je Đurić.Đurić je kazao da je odluka o formiranju vojske Kosova predstavlja pakt protiv mira i čin političke agresije na Srbiju.On je istakao da je odluka o formiranju vojske Kosova doneta suprotno Ustavu Srbije, suprotno privremenom Ustavnom okviru Kosova, ali i suprotno rezoluciji 1244 Saveta bezbednost UN i vojno-tehničkom sporazuma iz Kumanova kojim je okkončan oružani sukob na Kosovu i Metohiji.Selaković: Umrlo međunarodno pravoGeneralni sekretar predsednika Srbije Nikola Selaković izjavio je da je današnjim glasanjem u Prištini umrlo međunarodno pravo."Oni koji su doprineli tome da međunarodno pravo nestane više se ni ne pretvaraju u tim svojim delima, ranije su izmišljali i konstruisale događaje poput Račka ne bi li opravdali kršenje međunarondog prava, danas to ni ne rade više", istakao je Selaković za Radio-televiziju Srbije povodom toga što su u Prištini usvojena tri zakona kojima se omogućava transformacija KBS u oružane snage.Selaković je kazao da "to čine SAD, Britanija, Nemačka i čitav deo takozvane međunarodne zajednice" koja je prihvatila formiranje vojske Kosova i sponzorisala kosovsku nezavisnost."Moramo da ponavljamo na svakom mestu i da budemo svesni da je rezolucija Saveta bezbednosti 1244 iz 1999. jedini važeći međunarondi pravni akt kada je u pitanju Kosovo i Metohija i tretiranje prisustva oružanih snaga. Onima koji promovišu secesiju Kosova to više nije ni važno", kazao je Selaković.