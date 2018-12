Opozicioni savezi i stranke Srbije potpisali zajedničke uslove za slobodne i fer izbore

Beta pre 9 sati

Predstavnici više opozicionih saveza, stranaka i pokreta potpisali su danas u Beogradu dokument o zajedničkim uslovima za sprovođenje slobodnih i poštenih izbora.Dokument su potpisali predstavnici Saveza za Srbiju, Demokratske stranke Srbije, Socijaldemokratske stranke, Nove stranke, Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara, pokreta Dosta je bilo, Pokreta centra, Građanske platforme i inicijative Ne davimo Beograd.Navodeći da je uslove podržalo još pokreta i stranaka, samostalna poslanica Marinika Tepić podsetila je da su predstavnici opozicije 12. oktobra formirali Radnu grupu koja je imala zadatak da konkretizuje zahteve za slobodne i poštene izbore.Ona je navela da su ključne tačke zahteva opozicije vezane za sprečavanje zloupotreba biračkog spiska i javnih resursa u kampanji, kontrolu izbornog procesa, posebno na Kosovu i Metohiji, izborne radnje i izborni dan kao i za krivične sankcije protiv onih koji te zloupotrebe vrše.Potpisnici su zatražili da opoziciji bude omogućeno da u informativnom programu Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Vojvodine bude zastupljena "najmanje 60 minuta nedeljno pre predizborne kampanje" i da njeni predstavnici učestvuje u "svim debatnim emisijama" na javnim servisima, kao i promenu sastava REM-a "radi dosledne primene svojih ovlašćenja kontrole elektronskih medija".Predsednik Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović ocenio je da je "tragično" što opozicija u Srbiji 2018. godine mora da se bori za stvaranje sulova za slobodne i poštene izbore."Ovo nije hir, ovo su elementarni uslovi za demokratske izbore. Bez ovih uslova, izbora ne može biti", kazao je Jovanović.Konstantin Samofalov iz Socijaldemokratske stranke (SDS) ocenio je da u Srbiji od 2012. godine "nema slobodnih izbora" kao i da "jedva da ima slobodnih medija"."Počeli su i da biju predstavnike opozicije metalnim šipkama, da novinarama spaljuju kuće. Tom ludilu se mora stati na put i zato SDS podržava sve zahteve opozicije za slobodnim izborima i medijima", rekao je Samofalov.Navodeći da je do sada postojala neka vrsta nerazumevanja između građane i opozicije, ali u unutar same opozicije u Srbiji, funkcioner Nove stranke Aris Movsesijan je kazao da je utvrđivanje zajedničkih uslova za slobodne i poštene izbore pravi put za dalju saradnju opozicije i unapređenje demokratije u zemlji.U ime Pokreta centra, zajedničke uslove je potpisala Tatjana Macura koja je kazala da je opoziciju danas ujedinila "borba za vraćanje normalnosti i onih vrednosti koje su u prethodnih 30 godina urušavane u Srbiji" dok je Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd ocenio da je sada "pravi trenutak da se bavimo izbornim uslovima" i da je "uvek vreme" da inicijativa sarađuje sa političkim strankama u borbi protiv nasilja i kontroli izbornog procesa.Predsednik Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara Aron Čonka kazao je da je tekst zajedničkih uslova opozicije nastao kao "samoodbrana" vrednosti koje su kako je naveo, urušavane poslednjih godina.Dokument o zajedničkim uslovima opozicije za sprovođenje slobodnih i poštenih izbora nisu potpisali predstavnici Građanskog bloka 381 koji su po rečima potpisnika, "u poslednjem trenutku" odlučili da to ne učine.