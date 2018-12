Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da nema žurbe u pregovorima o denuklearizaciji Severne Koreje. On je to napisao na svom Tviteru odgovarajući, kako je rekao, na brojna pitanja koja mu ljudi postavlčjaju u vezi s pregovorima sa Severnom Korejom. "Postoji ogroman potencijal za veliki privredni uspeh te zemlje, Kim Džong Un to zna bolje od svih i znaće to u potpunosti da iskoristi. Sve se dobro odvija", rekao je Tramp. Tramp i...