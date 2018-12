Očekuje se i do pola metra snežnog pokrivača

Kako se navodi u upozorenju objavljenom na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, na severu, zapadu i jugozapadu Srbije do kraja dana i u toku noći očekuje se stvaranje snežnog pokrivača ukupne visine od 20 do 50 centimetara. U centralnim i istočnim krajevima Srbije danas posle podne i uveče očekuje se pojačanje padavina, a u toku noći, sutra ujutro i pre podne stvaranje snežnog pokrivača ukupne visine od 20 do 40 centimetara....