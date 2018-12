Usporen saobraćaj zbog snega, očekuje se poledica

Meteorolozi i ovog drugog dana vikenda najvaljuju hladno vreme i padavine u vidu snega širom zemlje. Najviša temperatura biće od -1 do 3 °C. Tokom prepodneva u centralnim i istočnim krajevima Srbije očekuje se stvaranje snežnog pokrivača visine od 20 do 40 centimetara, a na jugu i jugoistoku od 10 do 20 cm. Vozači se upozoravaju da na put kreću isključivo sa kompletnom zimskom opremom, jer su česta proklizavanja vozila posebno na usponima...