To je kraj tamne strane srpskog genocida na Kosovu

Tači je na konferenciji za novinare, na prištinskom aerodromu uoči puta u Njujork, gde je pozvan da učestvuje u zasedanju SB, rekao da se on, kao i Srbi na Kosovu osećaju "ugodno i udobno" zbog te odluke, te da Srbija nema razloga za zabrinutost. On je kazao da je do takvog zaključka došao na osnovu razgovora i susreta sa predstavnicima srpske zajednice na Kosovu. Ocenio je da je osnivanjem tzv. vojske Kosovo kao država postalo jače, a...