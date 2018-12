Stefanović govorio o svojoj ostavci: Osetio sam se nemoćno

Nebojša Stefanović je na današnjoj konferenciji za medije rekao da je bio spreman da to uradi jer je osetio "jedan deo odgovornosti i nemoći" da zaštiti svoje kolege u ispostavi policijske stanice u Guči. "Kad sam video to ponižavanje policije, a svestan sam da ne možete uvek da reagujete striktno po procedurama, tada sam to rekao predsedniku Srbije, makar kao čin podrške kolegama. Kad vidite da upadaju unutra i kad gledam ljude koji se...