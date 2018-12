Jokić vodio Denver do nove pobede, dobre partije Bjelice i Bogdanovića

Beta pre 5 sati

Košarkaši Denvera pobedili su prošle noći na svom terenu ekipu Toronta sa 95:86, a najzaslužniji za desetu pobedu Nagetsa u poslednjih 12 utakmica bio je sprski košarkaš Nikola Jokić.Jokić je na parketu proveo 35 minuta i za to vreme je postigao 26 poena, uz devet skokova, četiri asistencije i dve ukradene lopte."Jokić radi ono što bi trebalo da radi. On je lider ove franšize", rekao je posle meča trener Denvera Majkl Meloun.Srpskog košarkaša najbolje je pratio Džamal Marej sa 19 poena, od čega je 15 postigao u poslednjoj četvrtini, dok je Tori Kreg postigao 13.U redovima Toronta najbolji je bio Kavaj Lenard sa 29 poena i 14 skokova, Delon Vajt je dodao 15, a Serž Ibaka 14 poena.Denver sada ima skor od 20 pobeda i devet poraza i lider je Zapadne konferencije, dok je Toronto prvi na Istoku sa 23 pobede i devet poraza.Košarkaši Sakramenta slavili su u gostima protiv Dalasa sa 120:113, uz dobre partije Nemanje Bjelice i Bogdana Bogdanovića.Bjelica je upisao "dabl-dabl" uz 15 poena i 10 skokova, a dodao je i jednu asistenciju i četiri blokade, dok je Bogdanović utakmicu završio sa 15 poena, sedam skokova i pet asistencija.Najefikasniji u redovima Kingsa bili su Badi Hild i Dearon Foks sa po 28 postignutih poena.Na drugoj strani, istakao se Luka Dončić sa 28 poena i devet asistencija.Sakramento sada ima skor 16/13, dok Dalas ima pobedu manje uz takođe 13 poraza.Košarkaši Majamija pobedili su Nju Orleans sa 102:96. Džoš Ričardson je predvodio Majami do pobede sa 22 poena, Dvejn Vejd je dodao 19, a Hasan Vajtsajd dva poena manje. U ekipi Nju Orleansa najefikasniji je bio Entoni Dejvis sa 27 poena.Košarkaši Vašingtona pobedili su na svom terenu Los Anđeles lejkerse sa 128:110 predvođeni sjajnim Džonom Volom koji je meč završio sa 40 poena i 14 asistencija.Pored njega istakli su se i Bredli Bil sa 25, odnosno Džef Grin sa 20 postignutih poena.U redovima Lejkersa najbolji je bio Kentevijus Koldvel-Poup sa 25 poena, Kajl Kuzma je ubacio 20 poena, a Lebron Džejms 13.Vašington je ovim trijumfom prekinuo niz od četiri uzastopna poraza i sada ima skor 12/18, dok Lejkersi imaju 18 pobeda i 12 poraza.U utakmicama koje su odigrane ranije sinoć Bruklin je bio bolji od Atlante sa 144:127, Filadelfija od Klivlenda sa 128:105, dok je Indijana pobedila Njujork sa 110:99.