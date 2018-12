Stefanović: Dijana Hrkalović bila u Lučanima po mom nalogu

Beta pre 1 sat

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da je državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović bila u Lučanima na dan lokalnih izbora po njegovom nalogu, a u cilju smirivanja situacije.On je, na vanrednoj konferenciji za novinare, rekao da je Hrkalović sve vreme bila u ispostavi Policijske stanice Lučani u naselju Guča, što je, naveo je, po predstavnicima opozicije "užasan greh kad je državni sekretar u policijskoj stanici"."Videli ste te verbalne napade kojima je bila izložena", rekao je Stefanović, dodajući da ne želi da ih izgovori.On je rekao da je do ovog došlo nakon što su predsednik Dveri Boško Obradović i još tridesetak lica "upali", u izbornoj noći oko 19. sati, u policijsku stanicu i pri tom "bezmalo linčovali" policajce."Upali su u vreme kad je saslušavan L.Đ. po nalogu tužioca zbog sumnje da je napao novinara tog dana, bili su drski, bezobrazni, pretili su policajcima", rekao je Stefanović.Prema njegovim rečima, policija se nije mešala u izborni proces, već je sve radila po nalogu tužilaštva.Ministar je naveo da su po nalogu tužioca samo dve osobe saslušane u Policijskoj stanici u Lučanima a ne dvadesetak kako su to, po njegovim rečima, tvrdili predstavnici Saveza za Srbiju i dodao da nijednom od njih nije određeno zadržavanje.Na pitanje o kolima bez registracija koja su kružila u mestima gde su se održavali izbori, on je odgovorio da je bila samo jedna takva prijava, ali da policija nije zatekla ta kola na lokaciji koja je pomenuta jer su već otišla.On je rekao da će se ispitati informacije, koje se pominju na društevnim mrežama, da su brojna kola bez tablica kružila danima pre izbora u ovim mestima.Na pitanje o problemima koje je imala ekipe TV N1 dok je snimala prilog tokom izbornog dana, on je rekao da nema informaciju da je podneta prijava ali će proveriti.Stefanović je naveo da je novinar Nikola S. sa portala Lokalne vesti prijavio da su oko 11 sati tog dana neka lica fizički nasrnula na njega i udarila ga što se "vidi na snimcima koje je ovoj portal podelio".Stefanović je rekao da su lica privedena zbog napada na novinara identifikovana i da nisu iz Lučana već iz Prijepolja, Beograda i Arađelovca.Stefanović je rekao da su na dan izbora u mestima gde su održani bili prvenstveno predstavnici Saveza za Srbiju i "krstarili džipovima" po Lučanima i da to nije ništa protivzakonito, ali da opoziciji smeta kad se pojave u Lučanima predstavnici Srpske napredne stranke.O ponuđenoj ostavci: Osetio sam deo nemoći da zaštitim svoje kolege u LučanimaMinistar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da je rekao predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da je spreman da ponudi ostavku posle incidenata na lokalnim izborima u Lučanima jer je osetio "jedan deo odgovornosti i nemoći" da zaštiti svoje kolege u ispostavi policijske stanice u Guči."Kad sam video to ponižavanje policije, a svestan sam da ne možete uvek da reagujete striktno po procedurama, tada sam to rekao predsedniku Srbije, makar kao čin podrške kolegama. Kad vidite da upadaju unutra i kad gledam ljude koji se osećaju nemoćno jer hoće da budu normalni, onda nemam pravo da ćutim", kazao je ministar.On je dodao da je u vezi eventualne ostavke hteo da se konsultuje sa predsednikom Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem kao čovekom koji, kako je rekao, uživa najveće poverenje građana.Navodeći da policija uvek ima izbor u zakonskim okvirima da li da reaguje oštro ili ne, ministar je kazao da je na njegovu sreću, policija u Lučanima izabrala da reaguje "veoma blago"."Danas raznorazni demonstranti šetaju i blokiraju ulice po pet časova i nema problema, a ne tako davno bilo je i vodenih topova, suzavaca, metaka. Ne znam da li u poslednjih pet godina znate kako izgleda vodeni top, o suzavcu da ne pričam", rekao je Stefanović.EU i SAD imaju načina da privole Prištinu da poštuje sporazumeMinistar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas, povodom sednice Saveta bezbednosti UN, da niko ne može da ga ubedi da SAD i Evropska unija nemaju načina da privole Prištinu da poštuje sporazume koje je potpisala, pa čak i sopstveno zakonodavstvo.Stefanović je na konferenciji za novinare rekao da je za Srbiju najvažnija borba da se očuva bezbednost Srba na Kosovu, jer su tu najugroženiji, ali da ga brine što se u delu međunarodne zajednice ne prihvataju argumenti Srbije, iako su svi argumenti na njenoj strani."Pa tako nije važno da se poštuje Ustav Srbije, Rezolucija 1244, Kumanovski sporazum, Briselski sporazum, SSP i Cefta sporazum, pa čak ni usmeni sporazumi koje imamo sa Kforom. Ne može niko da me ubedi da SAD i EU ne može da ih privoli da poštuju to što su potpisali, pa čak ni ono što stoji u njihovom zakonodavstvu", rekao je Stefanović.On je rekao da nigde nije čuo da su u Prištini dužni da poštuju makar svoj Ustav."Ne znam šta će biti na Savetu bezbednosti, to je bitka koja nije laka i imaćemo mnogo protivnika, ali to je jedini ozbiljan i jedini odgovoran potez koji imamo", rekao je Stefanović i dodao da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić imati ozbiljne razgovore sa državama koje čvrsto stoje uz kosovsku nezavisnost, uprkos tome što su argumenti na strani Beograda.