Mađari na ulicama u protestu protiv „robovskih zakona“

Danas pre 55 minuta | Piše: BBC News na srpskom

Oko 10.000 ljudi je uzašlo na ulice Budimpešte u protestu protiv novih zakona o radu, koje opozicija naziva „robovskim“. Demonstranti su šetali do parlamenta i državne televizije, a ovo je bilo četvrti, do sada najveći protest od kada su zakoni usvojeni prošle nedelje. Policija je bacila suzavac na demonstrante kada su se približili državnoj televiziji. Novi zakoni omogućavaju kompanijama da zahtevaju od zaposlenih do 400 prekovremenih...