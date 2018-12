Nova radna nedelja osvanula ledena, ali ne zadugo: Ponedeljak širom Srbije hladan i oblačan, za koji dan opet smo u plusu

U Srbiji će danas ujutru biti hladno, u većini mesta sa umerenim mrazem, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Tokom dana biće oblačno, ujutru i pre podne uglavnom suvo, posle podne i uveče mestimično sa snegom, dok su na krajnjem jugoistoku moguće mešovite padavine (kiša i sneg), ponegde uz poledicu. Vetar uglavnom slab, a jutarnja temperatura od minus 9 do minus 2 stepena, najviša dnevna u većini mesta od minus 2 do 0 C, na...