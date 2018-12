Danas oblačno i hladno, u većini mesta ledeni dan

Jutarnja temperatura kretaće se od minus devet do minus dva, a najviša dnevna u većini mesta biće od minus dva do nule, ledeni dan, na krajnjem istoku i jugoistoku biće malo toplije, do dva stepena Celzijusa. Duvaće uglavnom slab vetar, ujutru i pre podne promenljiv, od sredine dana u skretanju na severni i severozapadni. U Beogradu će danas biti oblačno i hladno, tokom većeg dela dana suvo, kasnije posle podne i uveče povremeno sa...