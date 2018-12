EU zahteva da dijalog sa Srbijom vodi predsednik Kosova Tači

Beta pre 54 minuta

U pismu koje su visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Federika Mogerine, komesari za trgovinu Sesilija Malstrom i za proširenje i politike dobrosusedstva Johanes Han, uputili premijeru Kosova Ramušu Haradinaju se zahteva da i pored formiranja pregovaračke ekipe Kosova dijalog i dalje vodi predsednik Kosova Hašim Tači.Kako javlja koha.net, po svemu sudeći pismo iako se na početku izražava nezadovoljstvo činjenicom da Haradinaj nije prihvatio zahteve EU oko taksi koja je uvedena Srbiji i Bosni i Hercegovini imalo prvenstveni cilj da izvrši pritisak kako bi se dala podrška Tačiju za postizanje sporazuma sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ne isključujući čak i pitanje promene granice, što je izazvalo podele ne samo na Kosovu već i EU."Mi izražavamo duboko neslaganje sa vašom ocenom da je dijalog blokiran. Sasvim je suprotno, dijalog koji su vodili dvojica predsednika je imao značajan progres. Mi smo tu ocenu podelili sa liderima EU u Evropskom savetu u decembru i dobili smo podršku", navodi se u pismu.Portal piše da su na sastanku na koji se pozivaju visoki zvaničnici EU, prema informacijama Kohe ditore, govorili samo predsednik Kipra, Anastasidis i visoka predstavnica Mogerini.Kiparski predsednik, čija zemlja nije priznala Kosovo je tada javno istakao da je to pitanje pokrenuo na zahtev predsednika Srbije.Mogerini i dvojica evropskih komesara su od Haradinaja zatražili da treba da iskoristi i formiranje pregovaračke ekipe za dijalog da podrže predsednika Tačija."Značajno je da vi sada svom težinom podržite napore predsednika za dijalog", piše u pismu.Trojica visokih zvaničnika EU su u pismu kazali da "su primili k znanju", predlog Kosova za okvirni sporazum koji je usvojen 13. decembra i ocenili da je to značajan korak za stavove Kosova."Mi to pozdravljamo i smatramo dodatkom oko stavova Kosova, koji će biti predstavljen od predsednika u sadašnjem dijalogu, koji je za EU jedini realan okvir da se razmatra normalizacija odnosa između Prištine i Beograda", kaže se u pismu.Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je juče, na sednici Saveta za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju EU Kosovo, rekao da je neprijatelj Kosova svako ko govori o granicama, teritoriji ili bilo kojoj drugoj korekciji.Haradinaj je takođe rekao da on i vlada nikada nisu doveli u pitanje značaj dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, jer je to jedini put napred za obe zemlje, kako bi postale ravnopravne članice evropske porodice.On je ocenio da je realnost da je napredak ka normalizaciji odnosa bio minimalan, dok je sada izašao kompletno iz koloseka, posebno javnom raspravom o fatalnoj ideji korekcije granica i razmene teritorija."Ozbiljno je (ta rasprava) oštetila kredibilnost posrednika i dostignuća koja smo imali u dijalogu kojim posreduje EU više od sedam godina", kazao je Haradinaj."Dozvolite mi da kažem da se ja, kao premijer, i Vlada Kosova snažno protivimo i odbijamo ovu ideju, koja bi dovela samo do ratova i nove tragedije na Balkanu. Svako ko govori o granicama, teritoriji ili bilo kakvoj korekciji za moju zemlju je naš neprijatelj", kazao je Haradinaj.Podvukao je da je Kosovo suverena, multietnička i demokratska država i stoga, na osnovu ove istine o kojoj se ne može raspravljati, želi da postignu konačni sporazum sa Srbijom."Konačni sporazum teži da donese dugoročni mir i obezbedi prosperitetnu evropsku budućnost. Uključivanje SAD u rukovođenje dijalogom je od suštinskog značaja, dok EU daje garancije kako bi se popunio mogući raskorak između dve zemlje, koji je, da budemo iskreni, direktno otvoren u ovoj misiji", kazao je Haradinaj.Ovakvi stavovi Haradinaja su bili povod da se ranije zakazana konferencija za medije Mogerini i Hana sa Haradinajem odloži.