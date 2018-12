Srbi sa Kosova i Metohije: Brisel da uvede političke i ekonomske sankcije Prištini

Beta pre 4 sata

Više hiljada Srba protestovalo je danas u severnoj Kosovskoj Mitrovici protiv mera Prištine, a direktor Kliničko-bolničkog centra Milan Ivanović pročitao je zahteve Srba koji od Brisela traže da bez odlaganja uvedu političke i ekonomske sankcije prema vlastima u Prištini do okončanja kršenja CEFTA sporazuma.U proglasu Srbi sa Kosovo i Metohije zahtevaju i čvrste garancije da specijalne policijske jedinice i Bezbednosne snage Kosova neće dolaziti na Sever, ali i da se politički predstavnici Srba neće vratiti u prištinske institucije dok se ne ukinu tarife od 100 odsto na srpsku robu."Situacija je ozbiljna i teška, ali svi smo ovde zajedno da poručimo da nećemo posustati i nećemo otići sa svojih ognjišta. Naša država je uz nas i neće dozvoliti etničko čišćenje i nasilje nad Srbima", rekao je Ivanović okupljenima ispred sedišta Evropske unije i Euleksa.Potpredsednik Srpske liste Igor Simić ukazao je sugrađanima na značaj jedinstva Srba, a onima koji se pitaju do kada će protesti Srba trajati poručio je da "svaka zastava na prozorima domova, lokala, svako dete, student, čovek na radnom mestu, svaki privrednik koji se bori da ne dođe do humanitarne katastrofe – protest"."I 1999. godine u junu na Ibarskom mostu kada ste odlučili da ostanete, bilo je onih koji su se pitali da li je vredno. Vi ste ostali ovde da branite sebe, Srbiju i budućnost svoje dece. Nemojte biti skromni, zahvaljujući svakome od vas i predsedniku Aleksandru Vučiću smo imali priliku da u Savetu bezbednosti svetu kažemo da nećemo odustati od mirne demokratske borbe za interese srpskog naroda na ovim prostorima i da se ne mirimo sa planom Prištine da nas ovde nema", rekao je Simić.Okupljenima su se obratili i predsednik Privremenog organa opštine Leposavić Zoran Todić, majka troje dece i raseljena iz Prištine Mirjana Georgijev, dok je stihove "Prkosne pesme" recitovala Magdalena Vlašković iz Leposavića.