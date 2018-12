Vremenska prognoza i danas mraz, hladno do subote, povremeno kiša i susnežica

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, u većem delu mestimično slab sneg, uveče i noću prestanak snega, na severu uglavnom suvo uz zadržavanje magle veći deo dana i uz slab vetar slab severni i severozapadni. Najniža temperatura od -9 do -2 C, najviša u većini mesta od -4 do -1 C, u Timočkoj Krajini 2 stepena, saopštio je Republički hidrometerološi zavod. I u Beogradu će biti oblačno i hladno, uz slab vetar i temperaturu od minus...