Solšer: Briljantno je što se u Junajted vraćam u ovoj ulozi

Solšer će na klupi Junajteda zameniti Žozea Murinja, koji je juče otpušten zbog loših rezultata. "Mančester junajted je u mom srcu i briljantno je što se u klub vraćam u ovoj ulozi. Ovu priliku sam morao da iskoristim. Radujem se saradnji sa veoma talentovanom ekipom, trenerima i svima u klubu", rekao je Solšer za klupski sajt. Solšer (45) je 11 sezona proveo na "Old Trafordu" i za to vreme postigao je 126 golova na 366 utakmica. On je...