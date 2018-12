Dobra partija Jokića u pobedi Denvera (VIDEO)

Beta pre 5 sati

Košarkaši Denvera pobedili su noćas Dalas sa 126:118 i ostvarili sedmi uzastopni trijumf na domaćem terenu u NBA ligi, predvođeni srpskim igračem Nikolom Jokićem, koji je postigao 32 poena uz 16 skokova.Nagetsi su skorom od 21 pobede i devet poraza izjednačili rekord franšize za najbolji start posle prvih 30 utakmica u sezoni, a koji je važio od sezone 1976-1977.Jokić je za skoro 35 minuta postigao 32 poena, uz 16 skokova, četriri asistencije i tri ukradene lopte. Džamal Marej u pobedi je učestvovao sa 22 poena, 15 asistencija i sedam skokova, dok su po 16 poena postigli Monte Moris i Trej Lajls.Denver je ostao prvi u Zapadnoj konferenciji, ispred Golden Stejta.U ekipi Dalasa najefikasniji je bio Herison Barns sa 30 poena, a dobru partiju prikazao je i Luka Dončić, koji je postigao 23 poena uz 12 asistencija.Bruklin je pobedio Los Anđeles Lejkerese sa 115:110 i ostvario šesti uzastopni trijumf. Netse je protiv svog bivšeg tima predvodio Danđelo Rasel sa 22 poena i 13 asistencija, Džo Heris dodao je 19, a Spenser Dinvidi 18 poena.Netsi su vezali šest pobeda prvi put posle više od tri godine, odnosno od perioda između 25. marta do 3. aprila 2015. godine.Lebron Džejms bio je najbolji u ekipi iz Los Anđelesa sa 36 poena, 13 skokova i osam asistencija. Lonzo Bol postigao je 23 poena, a Kajl Kuzma 22 poena i 11 skokova.Klivlend je pobedio Indijanu sa 92:91 i prekinuo njen niz od sedam pobeda. Odlučujući koš za pobedu postigao je Leri Nens u završnici. On je utakmicu završio sa 15 poena, 16 skokova, šest asistencija i tri ukradene lopte.Rodni Hud postigao je 17 poena, a Džedi Osman 14 poena i sedam skokova, u trećoj pobedi Kvalirsa na gostovanjima ove sezone.Najefikasniji među Pejsersima bio je Domantas Sabonis sa 17 poena i osam skokova, a Bojan Bogdanović postigao je 14. Viktor Oladipo promašio je dva slobodna bacanja na 9,5 sekundi pre kraja, pri rezultatu 91:90 i nije uspeo da uveća prednost svoje ekipe. On je meč završio sa 12 poena, pet skokova i pet asistencija.Atlanta je pobedila Vašington sa 118:110 i prekinula niz od sedam poraza. Sedmorica igrača su u pobedničkom timu postigli dvocifreni broj poena, a najefikasniji je bio Džon Kolins sa 20 poena i 13 skokova. Tre Jang postigao je 19 poena, a Džeremi Lin 16 poena, od kojih 12 u poslednjoj četvrtini.Bredli Bil bio je najefikasniji u poraženom timu sa 29 poena, 10 skokova i tri asistencije.