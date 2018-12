Solšer trener Junajteda do kraja sezone

Beta pre 2 sata

Nekadašnji fudbaler Mančester junajteda Ole Gunar Solšer imenovan je danas za trenera tog kluba do kraja sezone.Solšer će na klupi Junajteda zameniti Žozea Morinja, koji je juče otpušten zbog loših rezultata."Mančester junajted je u mom srcu i briljantno je što se u klub vraćam u ovoj ulozi. Ovu priliku sam morao da iskoristim. Radujem se saradnji sa veoma talentovanom ekipom, trenerima i svima u klubu", rekao je Solšer za klupski sajt.Solšer (45) je 11 sezona proveo na Old Trafordu i za to vreme postigao je 126 golova na 366 utakmica. On je 2008. godine postao trener rezervnog tima Junajteda, a zatim je preuzeo Molde. Posle toga, 2014. godine bio je trener Kardifa, a od 2015. godine vratio se u Molde.Sezona u norveškom prvenstvu završena je 2018. godine i počeće u martu. Solšer je početkom meseca potpisao novi ugovor sa norveškim klubom.Njegov pomoćnik u Junajtedu biće Majk Felan, a u stručnom štabu će biti i Majkl Kerik i Kieran Mekena."Ole je legenda kluba, ima veliko iskustvo i na terenu i kao trener. Njegova prošlost u Mančester junajtedu znači da živi i diše kulturu kluba. Svi u klubu su oduševljeni što se on i Majk vraćaju. Uvereni smo da će ujediniti igrače i navijače pošto smo na početku drugog dela sezone", rekao je izvršni potpredsednik Junajteda Ed Vudvord.Posle 17 utakmica u Premijer ligi, Mančester junajted je šesti na tabeli sa 26 bodova, 19 manje od prvoplasiranog Liverpula.