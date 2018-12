Veličković: Odbrana je donela pobedu protiv Turk Telekoma

Beta pre 1 sat

Košarkaš Partizana Novica Veličković ocenio je da je odbrana bila ključ večerašnje pobede nad Turk Telekomom u desetom kolu Evrokupa i da će svaku sledeću utakmicu posmatrati kao da je finale."Nije bitno koliko poena dajemo, naš jedini fokus mora da bude na odbrani. Da trčimo i da skačemo to uvek možemo, ali odbrana uvek mora biti zaštitni znak mladog igrača, mlade ekipe i Partizana. Moramo da svodimo protivnike na manje od 70 poena i tako ćemo uvek imati šansu", kazao je Veličković.Pobedom nad turskom ekipom od 87:72 Partizan se našao na trećem mestu Grupe C i plasirao se u Top 16 Evrokupa."Za nas je jako bitno da igramo Top 16 jer imamo mnogo igrača koji su mladi i koji se prvi put susreću sa ovakvim utakmicama. Nismo otvorili sezonu kako treba, svakoj utakmici moramo da prisupamo kao da je finale. Mislim da je ovo jako veliki uspeh i za klub i za naše igrače, jer moraju da rastu iz dana u dan, to je najbitnije kada si mlad", rekao je Veličković.Kapiten crno-belih dodao je da se ne bavi kalkulacijama i da se već sada moraju okrenuti utakmici u ABA ligi."Najviše me zanima utakmica protiv Cedevite za vikend. Nisam se bavio kalkulacijama ni pre ovog meča, neću ni sada, svaka sledeća utakmica nam je jako bitna", zaključio je Veličković.