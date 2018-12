Solskjer vodi Mančester Junajted do kraja sezone

MANČESTER - Legendarni fudbaler Mančester Junajteda Ole Gunar Solskjer vodiće ekipu do kraja sezone, saopštio je danas klub sa Old Traforda. Norvežanin će zameniti Portugalca Žoze Murinja, koji je juče dobio otkaz nakon serije loših rezultata. Solskjer je u periodu od 1996. do 2007. godine odigrao 366 utakmica za Junajted i postigao 126 golova, od kojih je svakako najvažniji pogodak za trijumf u finalu Lige šampiona protiv Bajerna 1999. godine...