HODžAJ o dijalogu sa Beogradom: Od januara nova faza uz učešće SAD

Od januara naredne godine do kasnog proleća diskusija između Beograda i Prištine ući će, prema zameniku premijera samoproglašenog Kosova Envera Hodžaja, u novu fazu, a u taj proces će, kaže Hodžaj, biti uključene SAD. Hodžaj je rekao da će tokom tog perioda da se razgovara o 10 do 15 pitanja, prenosi prištinski Lajmi. "Ono što se događalo do sada je bila diplomatija 'korak po korak', ali od sada idemo na postizanje sveobuhvatnog...