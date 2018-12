Cipras Vučiću: Ovo je dolivanje ulja na vatru

On je istakao da je to ''dolivanje ulja na vatru''. Cipras je, nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i sednice Visokog saveta za saradnju Srbije i Grčke, rekao da je sa srpskim predsednikom razgovarao na tu temu i da to što radi Priština ne doprinosi stabilnosti u regionu. "Želim da istaknem da ove inicijative ne doprinose stabilnosti u regionu, već da izazivaju destabilizaciju. Potrebno je da to kažemo svom snagom i...