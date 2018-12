Tramp povlači polovinu trupa iz Avganistana?

To je oštra promena u politici administracije predsednika SAD Donalda Trampa, s ciljem da primora talibane da prihvate pregovore posle više od 17 godina ratovanja, navodi Asošiejted pres. Neimenovani američki zvaničnik je rekao da bi vojnici mogli da budu povučeni do leta, ali da konačna odluka nije doneta. Nije preciziran ni tačan broj vojnika koji bi trebalo da bude povučen iz Avganistana, ali je navedeno da bi moglo biti izmešteno do...