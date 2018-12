Dačić: Trampova pisma podrška, ali i ćuška onima koji koče

U intervjuu za TV Prva, Dačić je podsetio da su SAD bile spremne da organizuju potpisivanje sporazuma Beograda i Prištine, kao što su to učinili nekada između Izraela i Palestine, ali je dodao da se iz svega što se u poslednje vreme dešava vidi da se do rešenja neće doći brzo. "Bili su spremni da organizuju potpisivanje u trenutku kada se mi dogovorimo, jer oni nisu deo dijaloga i ne određuju vreme za to, ali sve ovo što se dešava sada...