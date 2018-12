Miloš Jovanović: Politiku dva jarca na brvnu zameniti dijalogom vlasti i opozicije

Beta pre 17 minuta

Predsednik Demokratske stranke Srbije (DSS) Miloš Jovanović izjavio je danas da je potrebno da "politika dva jarca na brvnu" između vlasti i opozicije zameni dijalog i rasprava šta činiti za Srbiju.On je na sednici Glavnog odbora DSS, koja je danas održana u Sava centru, rekao da, ipak, nije preveliki optimista da će vlast to prihvatiti."Potrebno je uvesti red u zemlji, promeniti izborni sistem, a možda i najvažnije, promeniti politički personal. Ljude koje danas imamo na sceni, da su nešto mogli i želeli da promene, to su već mogli da urade", rekao je Jovanović.On je ocenio da je u Srbiji danas "na sceni autokratski i partitokratski sistem"."Svedoci smo verbalnog nasilja, progona, pa čak i fizičkog nasilja i to su danas odlike vlasti Srpske napredne stranke", kazao je Jovanović.Jovanović je ocenio da je Srbija već deset godina u političkoj, ekonomskoj i moralnoj krizi, a prema njegovim rečima, razlog za to je pogrešna politika da Evropska unija nema alternativu."Srbija nikada nije bila u težoj situaciji od 1999. godine i agresije NATO. Ideja o razgraničenju je u potpunosti protivustavna i povlači krivično pravnu odgovornost za one koji bi to potpisali", kazao je Jovanović.On je pozvao vlast u Srbiji da jasno iznese stav da će se preduzeti sve mere, pa i upotreba Vojske Srbije, u slučaju da "secesionističke vlasti u Prištini pokušaju da napadnu Srbe na severu KiM".