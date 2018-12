Vučić: Nijednog rešenja o Kosovu neće biti bez saglasnosti našeg naroda

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ni jednog rešenja o pitanju Kosova neće biti bez odobrenja srpskog naroda."Sve vreme pokušavam da vodim brod uzvodno, a ne nizvodno iako je to lakše, i da se suprotstavim svima koji bi da donose laka rešenja, jer taj put nizvodno nas dovodi na hrid, nasukali bismo se i nestali kao narod i naš brod bi bio potopljen", rekao je Vučić ističući da je interes Srbije da se postigne kompromis.On je novinarima u Beogradu, posle sastanka sa članom predsedništva BiH Miloradom Dodikom, rekao da još nisu ni blizu postizanja kompromisa, ne zato što to ne bi želeo on, ili neko iz rukovodstva Srbije, već zato što na to nisu spremni Albanci."Mi poštujemo to što kaže (američki predsednik Donald) Tramp, (ruski predsednik (Vladimir) Putin i EU, ali ja znam da dogovor sa Albancima nije blizu. Ja znam kolike su naše razlike u svemu i koliko na različite načine vidimo događe na Kosovu", kazao je Vučić.On je kazao i da rešenja ne može biti bez saglasnosti Rusije i Amerike."Kakvo rešenje može da bude bez Rusije ili Amerike, pa nikakvo, nije moguće. Dakle mi pregovaramo pod okriljem EU, ali naravno da je potrebna saglasnost svih velikih sila", rekao je Vučić.On je ponovio da se mora sačuvati mir koliko je god to moguće i da se mora brinuti o budućnosti.Nemam problem s protestima, posle svih sam izlazio jači, a organizatori protesta slabijiPredsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nema problem sa protestima u Beogradu i da je posle svih demonstracija protiv njega i Srpske napredne stranke izlazio jači, a oni koji su rukovodili protestima izlazili bi drastično slabiji.Vučić je novinarima u Predsedništvu Srbije rekao da su organizatori posle protesta imali i do 30 - 40 odsto manje snage, odnosno podrške na izborima."Zato što nije snaga ta koja dolazi zbog decibela nečijeg glasa, već snage programa, plana, energije, rada i onoga što činite za vašu zemlju", kazao je on.Vučić je dodao da na protestu koji će biti održan večeras u 18 sati ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu neće biti vidljivo prisustvo policije."Neću da dozvolim one igrice koje oni igraju po belom svetu, kao nose cvet našim policajcima, pa vi ste kao na našoj strani. E ovde nema policajaca, izvoli šetaj koliko hoćeš, radi šta god hoćeš, osim što ne smeš da činiš nasilje nigde, ni nad kim, ni na jednom objektu", kazao je Vučić.On je kazao da su parole protiv njega demokratija, a da je zadovoljan što vidi da to narod prepoznaje na izborima i po istraživanjima.Protesti protiv političkog nasilja održani su 8. i 15. decembra u Beogradu pod parolama "Stop krvavim košuljama" i "1 od 5 miliona".Ništa se nije promenilo, imamo podršku Putina o kompromisnom rešenju o KosovuPredsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija ima podršku predsednika Rusije Vladimira Putina o postizanju kompromisa sa Prištinom.Vučič je novinarima u Beogradu rekao da Rusija čvrsto stoji na stavu da će podržati rešenje koje podržava Beograd."Suština je u sledećem, ja sam bar 10 puta razgovarao sa (Vladimirom) Putinom o Kosovu na istu temu pronalaženja mogućeg kompromisa i mislim da imam Putinovu veliku podršku za kompromisno rešenje. Pitaću ga i 17. januara (kada dođe u Beograd), pitajte ga i vi, u krajnoj liniji ne verujem da se bilo šta u međuvremenu promenilo", kazao je Vučić.Govoreći o ulozi SAD, on je kazao da je dobra vest da SAD žele kompromis između Beograda i Prištine i napomenuo da Beograd i Priština imaju razgovore pod okriljem EU i da se u tom smislu nije ništa promenilo, a da velike sile sada "izražavaju nadu za rešenje"On je istakao da se ni do kakvog rešenja ne može doći bez njihove saglasnosti.Kako je istakao, suština je da niko ne može da nametne rešenje bez dogovora Albanaca i Srba."Hoću da dam svu svoju energiju da postignemo kompromis i da ne mora svaka majka da brine da li će dete da joj ide u rov kada napuni 18 godina i da se narod na KiM ne boji da pošalje u školu dete i da li će imati namirnice u prodavnci i lekove u bolnici, zato nam je potrebna pomoć i podrška", rekao je Vučić.On je kazao da ne mogu više da se pričaju bajke i mitovi o Kosovu već da je potrebna realnost.Predsednik je ponovio da do nastavka dijaloga sa Prištinom može doći tek pošto na Kosovu povuku odluku o, kako je rekao, anticivilizacijskim taksama.Planiramo gradnju spomenika u Donjoj Gradini o zlu koje se dogodiloPredsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će biti napravljen najveći zajednički spomenik u Donjoj Gradini kako bi deca u Srbiji, Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini mogli da nauče kakvo se zlo dogodilo u Jasenovcu.Vučić je to rekao novinarima u Predsedništvu Srbije posle sastank asa predsedavajućim Predsedništva BiH Miloradom Dodikom."Ideja je da napravimo nešto što je najveći zajednički spomenik na terirotiji koja je većinski srpska, u Donjoj Gradini. To bi bio memorijalni kompleks, muzej sa mogućnošću emitovanja najsnažnijih video materijala iz tog vremena", rekao je Vučić i dodao da Srbija ne želi da prihvati "fabrikovanje činjenica".U vezi sa slučajem kosovskih carina, on je kazao da su BiH i Srbija racionalno i civilizovano reagovali na anticivilizacijske mere Prištine."Iako to nije urodilo plodom jer carine nisu povučene, ali su Evropa, Rusija, Kina i Amerika saglasni da te mere moraju biti povučene i da su protivpravne i štetne za regionalni mir i stabilnost", rekao je Vučić.Vučić je ocenio da je 2018. godina jedna od najboljih u savremenoj istoriji, ali se "kao neka senka" nadvilo ono što se zbiva u odnosima sa Prištinom.Vučić je ponovio da je Dodika zamolio za podršku i dodao da će Srbija čuvati mir i stabilnost, ali da "ukoliko bi bilo ko pokušao pogrom, uništenje i progon Srba", Srbija će biti u stanju da ih zaštiti.On je dodao da su u planu izgradnja autoputa Beograd-Bijeljina-Doboj-Banjaluka, da su potpisani svi neophodni ugovori za izgradnju 21 km, a da se očekuje da Republika Srpska izgradi 96 km od gradnice do Doboja, od Bijeljine do Brčkog, odnosno Tuzle.Vansi je preuzeo Aerodrom Nikola Tesla u ponoć, sve je završenoPredednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je kompanija Vansi ("Vinci Airports Serbia" d.o.o. Beogrаd) preuzela beogradski aerodrom "Nikola Tesla" u ponoć i da je "sve završeno".On je na konferenciji za novinare, posle susreta sa predsedavajućim Predsedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom, na pitanje novinara da li je završeno preuzimanje aerodroma "Nikola Tesla" u koncesiju rekao da je "novac legao na račun".Vlada Srbije juče je saopštila da je kompаnijа "Vansi" uplаtilа juče jednokrаtnu koncesionu nаknаdu u iznosu od 501 milion evrа shodno Ugovoru o koncesiji na period od 25 godinа."Novac će za dva do dva i po meseca biti u republičkom budžetu", rekao je Vučić.Dodao je da će davanje aerodroma u koncesiju značiti povećanje broja putnika i destinacija."Sve je obavljeno na čist i transparentan način", ocenio je Vučić.Istakao je da će njegova sugestija biti da se "dobar deo tog novca iskoristi za vraćanje starih i loših dugova".Ukupna vrednost investicije tokom trajanja koncesije je 1,46 milijardi evra, a "Vansi" je dužan dа uplаćuje koncesionu nаknаdu svаke godine, kаo i dа ulаže u аerodromsku infrаstrukturu u rokovimа i u sklаdu sа Ugovorom o koncesiji, potpisanog 22. marta ove godine.Nije nam bio potreban SPS u koaliciji, ali nismo hteli u promene bez njihPredsednik Srbije i Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić ranije danas je kazao da Socijalsitička partija Srbije (SPS) matematički nije bila potrebna SNS-u u koaliciji ni 2014. ni 2016. godine, ali je znao da nije dobro ići u promene bez te stranke, te da pitanje partija nije najvažnije, već zajednička borba za budućnost Srbije.Vučić je to rekao na 10. Kongresu SPS koji je održan u Centru "Sava" dodavši da je znao da je SPS bio "više nego potreban i da nije dobro i da ne smeju ići odvojeno u promene u Srbiji"."SPS nije bio potreban matematički, ali politika nije matematika. Morate da se saglasite sa ljudima i da gurate zajednički politiku, snažno", rekao je Vučić.On je zahvalio lideru SPS i ministru spoljnih poslova Ivici Dačiću za koga je rekao da je vredno radio i učinio da pozicija Srbije u odnosima sa Prištinom bude "nešto čvršća, jača, da možemo nešto više da tražimo i stvorimo za srpski narod na Kosovu".Vučić je dodao da Srbija nije imala ništa u razgovoru sa Albancima i da "ništa nije bilo naše i danas je malo toga naše".Uz to, rekao je da su koraci u odnosima sa Republikom Srpskom od sedam milja i poručio predsedavajućem Predsedništva BiH Miloradu Dodiku da će uvek više voleti Slobodana Miloševića od njega, ali da su rezlutati bolji danas nego tada"."Pred nama su godine nelake, ali će nam ekonomija biti bolja i snažnija, penzioneri će imati veće penzije, radnici koji dobro rade imaće veće plate", rekao je Vučić.On je kazao da su Srbiji potrebni svi prijatelji u regionu i svetu koji u saradnji sa Srbijom vide budućnost.