Simić: Nekome se žuri da otera Srbe sa Kosova i Metohije

"Kada je u pitanju žurba kako bi se postiglo kompromisno rešenje, to je i pozitivan stav. Ali to da neko misli da na brzinu reši pitanje na taj način što će proterati Srbe sa KiM kod Srba izaziva zabrinutost", rekao je Simić za RTS. Kako kaže, strah postoji, oni će odgovoriti da su zabrinuti i da razmišljaju o tome šta je to što može da se desi, a neizvesnost je nešto što je najgore. Kada govorimo o samom raspoloženju, zavisi o kome...