Uhapšen napadač koji je izbo nožem mladića u kafani

On je rekao da je napadač uhapšen tokom noći i da je predat tužilaštvu. "Policija i tužilaštvo rade brzo, a molim i sudove da takvim počiniocima krivičnih dela izriču drakonske kazne - 10, 15 godina zatvora", rekao je Stefanović. Upitan da li ga zabrinjavaju sve češći napadi hladnim oružjem, on je rekao da statistika kaže da je takvih napada sve manje iz godine u godinu, mada to žrtvama ne znači ništa. Ministar je dodao da se "svim srcem"...