Dačić: Format dijaloga jasan, Ljimaj neprihvatljiv pregovarač

Beta pre 14 sati

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da nema naznaka da bi format dijaloga Beograda i Prištine mogao da bude promenjen i dodao da je Srbija spremna za nastavak razgovora, ali ne dok se ne ukinu takse na srpsku robu."Nema razgovora sa novih pozicija", rekao je Dačić za Radio televiziju Srbije.Na pitanje da li je Fatmir Ljimaj prihvatljiv novi pregovarač za Srbiju, on je rekao "svakako da nije"."Što se tiče formata o kojem se razgovara, taj format je jasan. To je predsednik Srbije (Aleksandar) Vučić i predsednik Kosova (Hašim) Tači" rekao je Dačić.Upitan da li odlučivanje o Kosovu treba vratiti u Ujedinjene nacije, on je rekao da u dijalogu posreduje Evropska unija ali da dogovora neće biti ako se ne verifikuje u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.Zato je važno šta misle stalne članice SB UN, Rusija, Kina, Amerika, naglasio je Dačić.Govoreći o ideji razgraničenja koju je još ranije iznosio, on je rekao da bi to bila neka vrsta pravednog predloga, da se vidi šta je srpsko a šta albansko.Komentarišući pismo američkog predsednika Donalda Trampa predsednicima Srbije i Kosova, Aleksandru Vučiću i Hašimu Tačiju, Dačić je napomenuo da se u njemu govori o potrebi postizanja kompromisa."Neki drugi američki predsednik bi verovatno napisao da je potrebno da Srbija prizna Kosovo kao nezavisno", rekao je Dačić.