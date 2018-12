Terzić: Ovo je najbolja Zvezdina godina još od Barija

Beta pre 1 sat

Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić rekao je danas da je ovo bila najbolja godina kluba još od Barija i osvajanja titule evropskog šampiona i naveo da je naredni cilj crveno-belih osvajanje prve "duple krune" posle 12 godina."Istina je da je ovo najbolja godina koju smo imali od Barija do danas, na sportskom i infrastrukturnom planu. Ne treba da budemo skromni, imamo mnogo razloga da se pohvalimo. Svi znate kakve smo sportske uspehe ostvarili. Želim da zahvalim onima koji su najzaslužniji, igračima na čelu sa fantastičnim šefom stručnog štaba Vladanom Milojevićem", rekao je Terzić na Skupštini kluba.On je podsetio da je Zvezda godinu počela tako što je posle 26 godina dočekala proleće u Evropi."Malo je nedostajalo da prođemo i tu prepreku, ali i pored toga imali smo sjajno proleće, dominantno smo u maju osvojili 29. titulu šampiona države. Ove sezone od početka smo igrali kvalifikacije za Ligu šampiona i prvi put u istoriji neki klub je od prvog kruga ušao u grupnu fazu Lige šampiona", naveo je Terzić.On je naveo da je utakmica sa Salcburgom u baražu za Ligu šampiona "zasluženo dobila epitet istorijske", kada je ostvaren san generacija da Zvezda igra u društvu najboljih.Terzić je rekao da posle žreba za grupnu fazu njegovoj ekipi nisu davane velike šanse, a ocenio je da je tokom takmičenja Zvezda pokazala da izrasta u veliki klub i da će se utakmica protiv Liverpula (2:0) "prepričavati decenijama". On se zatim okrenuo domaćim takmičenjima."U jesenjem delu domaćeg prvenstva takođe smo dominirali i osvojili smo jesenju titulu sa 15 bodova prednosti u odnosu na večitog rivala, plasirali smo se u četvrtfinale Kupa Srbije i jasno stavili svima do znanja da nam je cilj da posle 12 godina Crvena zvezda osvoji 'duplu krunu'", naveo je Terzić.Generalni direktor Zvezde rekao je da je sportski rezultat generator velikih prihoda i da je uz "izvanrednu transfer politiku", klub je došao do ostvarenih rezultata. Istakao je da je 90 odsto prihoda ostvareno iz inistranstva, "potpuno legalno, stopostotno, kompletno preko računa"."Na sve transakcije plaćamo porez po raznim obavezama. Tako smo samo u 2018. godini uplatili u budžet naše zemlje šest miliona i 700 hiljada evra" naveo je Terzić i dodao da je zarađeni novac pokrenuo infrastrukturna ulaganja.Namera je da se uradi internat za Omladinsku školu, a kada je reč o prvom timu, planira se medicinski blok sa teretanom i još jedan teren sa veštačkom travom. On je zatim nabrojao radove obavljene na stadionu i oko njega i najavio da će klub nastaviti da ulaže u infrastrukturu. Izrazio je nadu da će od marta početi rekonstrukcija zapadne tribine.Takođe, Zvezda je raspisala konkurs za idejno rešenje za uređenje celog stadiona, a rok za predaju rešenja je do 31. januara.Terzić je istakao značaj njegovih najbližih saradnika u uspesima i rekao da je "Crvena zvezda ozbiljna mašina koja melje, koja ne dozvoljava opuštanje".Osim saradnicima, on je na pomoći zahvalio i sponzorima i navijačima.