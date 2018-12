Uhapšeni osumnjičeni za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića

Stefanović je na konferenciji za novinare rekao da su uhapšeni A.M. (1993) i B.S.C. (1981) takođe iz Grocke. Zbog sumnje da ih je angažovao i za to dao novac, uhapšen je I. N. (1977) iz Grocke. Policija sumnjiči A.M. da je bacio flašu sa benzinom u kuću Jovanovića, pošto je prethodno razbio prozor. „Obezbedili smo priznanje direktno osumnjičenog za direktno izvršenje ovog dela“, rekao je Stefanović. Stefanović, kako je rekao,očekuje brze...